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Франція страхуватиме свої компанії, які інвестуватимуть в Україну

02 жовтня 2023, 13:34
Франція страхуватиме свої компанії, які інвестуватимуть в Україну
Фото: з вільних джерел
Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export буде страхувати французькі компанії, які будуть інвестувати в Україну, не чекаючи завершення війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування. Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості", - написало міністерство. 

Також Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.

"Ми вели чимало дискусій і перемовин щодо страхування Францією своїх компаній від воєнних ризиків і врешті маємо результат цієї кропіткої роботи. Французьке експортно-кредитне агентство почало надавати гарантії для компаній, які зацікавлені у відбудові України. Ми бачимо пожвавлення зацікавленості з боку французького комерційного сектору у роботі в Україні, тому це рішення – сигнал для французьких компаній про те, що можуть активніше виходити на український ринок", - заявив перший віце прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

 

ФранціястрахуванняінвесториУкраїни

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