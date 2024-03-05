Франція допоможе Чехії придбати для України боєприпаси

Звертатимуться до третіх, неєвропейських країн із проханням надати ресурси для задоволення короткострокових потреб України в боєприпасах.

Франція приєднається до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для Збройних сил України та пошуку фінансування проєкту.

Про це Еммануель Макрон оголосив у Празі на спільній з президентом Чехії Петром Павелом пресконференції, повідомляє Укрінформ.

Французький президент зазначив, що звертатимуться до третіх, неєвропейських країн із проханням надати ресурси для задоволення короткострокових потреб України в боєприпасах.

Також Макрон нагадав, що ініціатива полягає "у пошуку боєприпасів там, де вони є, і сумісні з обладнанням, яке ми доставили".

"І ми розпочали роботу, яку раніше, скажімо, проводили окремо. Це більш ефективна форма співпраці. Тому ми це підтримуємо і готові долучатися", – сказав глава Франції.

Він зазначив, що, з огляду на потреби України європейські країни мають вийти за рамки того, що є в наявності. Макрон також сказав, що фінансування закупівлі боєприпасів може відбуватися декількома шляхами.

"Це може бути двостороння мобілізація, може бути співпраця з третіми сторонами, двостороннє фінансування, а також європейське фінансування, з Європейського фонду миру, яке може бути мобілізоване для підтримки цієї ініціативи", – прокоментував він.

Президент Франції повідомив, що позиція Франції щодо заморожених російських активів однозначна.

"Ми повністю підтримуємо пропозицію оподатковувати прибутки від активів, що становить від 3 до 5 мільярдів євро на рік", – повідомив Макрон.

Водночас Франція проти того, щоб робити "те, що заборонено міжнародним правом", маючи на увазі використання самих заморожених коштів.

За його словами, Франція підтримує пропозицію "більш інноваційного європейського фінансування", запропоновану прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.