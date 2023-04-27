Франція допоможе підготуватися до відкриття авіапростору в Україні

Наразі відбувається навчання українських пілотів та авіадиспетчерів.

Про це повідомляє Європейська правда.

Франція отримала запит від України про співпрацю у сфері цивільної авіації.

Наразі українські пілоти та авіадиспетчери проходять практику на симуляторах та в спеціальних школах у Тулузі. Саме там розташована французька авіаційна інфраструктура. Франція також заявила про розширення допомоги.

"Це насправді дуже потрібна річ. А момент, коли над Україною відновляться польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. У разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково", – повідомив міністр з питань транспорту Франції Клеман Бон.

Він додав, що в України вже є певні міркування щодо відкриття авіапростору, і у Києві наполегливо над цим працюють, але головним питанням залишається безпека.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну було припинено обслуговування руху цивільних літаків над повітряним простором країни.

Відкрити його планують тоді, коли дозволятиме безпекова ситуація.