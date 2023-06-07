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Франція готова допомогти Україні подолати наслідки руйнування Каховської ГЕС

07 червня 2023, 12:27
Франція готова допомогти Україні подолати наслідки руйнування Каховської ГЕС
Франція готова надати допомогу українській владі для реагування на наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції.

У французькому зовнішньополітичному відомстві назвали часткове руйнування Каховської дамби "особливо тяжким діянням".

"Це ще раз демонструє трагічні наслідки агресії, за яку росія несе виключну відповідальність", – заявили в МЗС країни.

У заяві зазначається, що Франція глибоко стурбована гуманітарними та екологічними наслідками цього руйнування для постраждалого українського населення, а також для безпеки Запорізької АЕС. У МЗС зауважили, що Французька Республіка уважно стежить за ситуацією на станції та висловлює свою повну підтримку зусиллям генерального директора МАГАТЕ щодо збереження її цілісності.

"Франція продовжуватиме засуджувати незаконну агресивну війну, яку росія веде проти України з грубим порушенням міжнародного права, і закликати до повного, негайного та безумовного виведення російських збройних сил з усієї території України. Франція готова надати допомогу українській владі для реагування на наслідки часткового руйнування дамби", – запевнили у відомстві.

ГЕСФранція

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