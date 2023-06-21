Франція готує багаторічний план підтримки України

Країна виділить додаткові 40 млн євро безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови і підготовки до зими.

Франція готує багаторічний план економічної допомоги Україні, щоб дати сигнал для путіна - перечекати не вийде.

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час виступу на конференції щодо відбудови України, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що Франція готує багаторічний план допомоги Україні для цивільних потреб, що включає гуманітарну допомогу, допомогу для підтримання економічної та фінансової стабільності.

"Рада зауважити, що він складатиметься в основному з грантів, щоби не створювати додаткового тиску на публічні фінанси України", – опяснила глава МЗС.



Крім того, МЗС Франції надасть додаткові 40 млн євро як безповоротну допомогу для України у 2023 році.

"Ця підтримка піде передусім на невідкладну відбудову критичної інфраструктури, медичне обладнання та заходи підготовки до наступної зими", – зазначила Катрін Колонна.

"Україна на довгостроковому шляху трансформацій у зв’язку з рухом до членства в ЄС, і ми маємо використати процес відбудови, щоби додатково допомогти Україні у цьому процесі. Друге – зобов’язання підтримувати відбудову України також є нашим сигналом для путіна: що ми будемо допомагати стільки, скільки необхідно, і в нього не вийде перечекати. Це має переконати рф, що ситуація зайшла у глухий кут і час припиняти цю агресію вже зараз", – додала міністерка закордонних справ Франції.