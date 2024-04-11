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Франція готує флот до "війни на знищення" – Politico

11 квітня 2024, 13:55
Франція готує флот до
Фото: з вільного доступу
Тепер навчання французького військово-морського флоту зосереджено на військових загрозах.

Франція змінює підготовку свого флоту з акцентом на підготовку до війни на знищення.

Про це заявив командувач авіаносної бойової групи Франції контр-адмірала Жак Маллар, пише Politico.

Як пише видання, якщо раніше основними завданнями французького військово-морського флоту були перехоплення торговців наркотиками і боротьба з незаконним рибальством, то тепер навчання зосереджено на військових загрозах.

"Морський бій стає дедалі ймовірнішим. Ми переходимо зі світу, в якому ми були досить вільні чинити так, як нам заманеться, у світ, де ми відчуваємо загрозу на більш регулярній основі. Тепер ми готуємося до інших місій, зокрема до того, що ми називаємо війною високої інтенсивності", – сказав він.
 

Він зазначає, що оскільки війна росії проти України також відбувається в Чорному морі, а підтримувані Іраном повстанці-хусити атакують військові кораблі та торговельні судна в Червоному морі, західним військово-морським силам доводиться адаптуватися до нового середовища з "дедалі більш розкутими конкурентами".

Він зазначив, що французькі моряки тренуються битися з "тим, хто хоче нас знищити. Не тим, хто хоче займатися нелегальною торгівлею, не тим, хто хоче вкрасти рибу, не тим, хто хоче спостерігати за нами, а тим, хто хоче нас знищити".

Водночас Париж не вважає Китай своєю безпосередньою загрозою, оскільки Китай має "досить обмежувальне бачення" свободи судноплавства та вирішив зосередити свої зусилля на контролі над Південно-Китайським морем.

Франціяфлотвійна в Україніросія окупанти

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