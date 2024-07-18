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Франція готує військове підкріплення для ЗСУ

18 липня 2024, 18:13
Франція готує військове підкріплення для ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій.

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього, серед іншого, увійдуть гаубиці Caesar.

Про це повідомляє France Info.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Україна отримає 128 транспортних машин VAB, 18 артилерійських гаубиць Caesar і 24 легких танки.
 
"Протитанкові ракети, вантажівки і радари складуть іншу частину додаткового французького обладнання відповідно до плану, наміченого на 2024 рік", – ідеться в повідомленні.
 
Крім цього, наприкінці цього року 2100 українських солдатів проведуть два місяці у військових таборах у Франції для підготовки до бойових дій.
 
"Безпрецедентний за чисельністю загін пробуде на місці протягом двох місяців. Солдати, які проходять підготовку, будуть розміщені у Франції. Це ті самі центри, які щороку приймають французьких солдатів перед кожною операцією на іноземному театрі воєнних дій", – ідеться в повідомленні.
 
При цьому наголошується, що невелика частина навчання буде зосереджена на підготовці на танках.
 
Метою цієї масштабної операції є підготовка бригади українських Збройних сил до грудня 2024 року.

 

Франціявійна в Україніросія окупанти

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