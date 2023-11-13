Франція хоче до кінця року навчити 7000 українських військових – AP

Про це повідомляє Associated Press.

Минулого тижня французька армія надала агентству Associated Press доступ на тренувальну базу в сільській місцевості Франції, щоб поспостерігати за тим, як останній клас українських піхотинців проходить випробування наприкінці чотиритижневого курсу.

Початковою метою місії ЄС було навчити 15 000 солдатів, але вона набагато перевищила цю мету і тепер планує досягти 35 000 до кінця цього року.

"Крім базової підготовки щодо поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою та інших навичок, інструктори також передають спеціальні військові ноу-хау, починаючи від розмінування і нанесення ударів з води на борту невеликих катерів до ремонту обладнання, навчання офіцерів і навіть допомоги українським військовим капеланам", - пише видання.

Французькі інструктори залишили рештки тварин у комплексі бліндажів і ровів, щоб підготувати війська до кровопролиття на полі бою. За словами головного французького тренера з підготовки, тільки офіцери мали досвід роботи на передовій.

"В Україні ясно видно, що лінія фронту відносно заморожена, і дві воюючі сторони використовують дуже схожі доктрини", - сказав він.

Інструктор каже, що сьогодні один із ключів, який шукають у спробі зламати цю інерцію, це спробувати розробити схеми маневрування.

Крім нападу на свіжовириті траншеї, журналісти також спостерігали, як українці енергійно захищали макет села від нападу "французького ворога" і ховалися в залитих дощем лісах