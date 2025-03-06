Франція і Британія розробляють мирний план для України

Поки що невідомо, чи буде на зустрічі Володимир Зеленський чи лише лідери двох країн.

Франція і Британія мають намір спільно з Україною, можливо, "протягом кількох днів", завершити розробку мирного плану для подання Сполученим Штатам, водночас наводячи мости між США та Україною перед можливими переговорами у Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Кейр Стармер провели кілька переговорів окремо з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відтоді, як президенти США та України провели минулої п'ятниці в Овальному кабінеті розгромну зустріч, що призвела до призупинення американської військової допомоги Києву.

Розрив американо-українських зв'язків надав нової гостроти зусиллям двох європейських ядерних держав з вироблення ідеї мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир'я, але в підсумку включав би ширші гарантії безпеки. Британія і Франція заявили, що США будуть потрібні для майбутніх гарантій.

"Ми розраховуємо на те, що цей план буде розроблено протягом кількох днів, а не тижнів", - сказав один високопоставлений європейський дипломат.

Другий європейський дипломат сказав, що ідея полягає в тому, щоб усі "качки були вишикувані в ряд", включно зі здоровішим діалогом між Вашингтоном і Києвом, і водночас наголошуючи, що росія є агресором.

Якщо всі умови буде створено, це може відкрити двері для нових зустрічей у Вашингтоні між європейцями і Трампом, хоча на даному етапі незрозуміло, чи братиме в них участь Зеленський, чи тільки британський і французький лідери.

У середу прессекретарка уряду Франції Софі Прімас повідомила журналістам, що розглядають можливість візиту Макрона, Стармера і Зеленського, але французьке президентство швидко виправило її, сказавши, що наразі про це не йдеться.

Деталі плану не розголошуються, але один з європейських дипломатів сказав, що військові начальники мають намір завершити військові аспекти наступного тижня.