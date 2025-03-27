Франція і Британія відправлять в Україну військову делегацію: деталі

Військові з Франції та Британії тісно взаємодіятимуть зі Збройними силами України над плануванням майбутнього.

Франція і Велика Британія найближчими днями відправлять спільну військову делегацію до України.

Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив після зустрічі лідерів на підтримку України в Парижі, повідомляє телеканал Sky News.

Макрон зазначив, що сьогодні було вирішено доручити міністрам закордонних справ підготувати пропозиції щодо того, як можна здійснювати моніторинг режиму припинення вогню. Міністри матимуть три тижні, аби виступити із пропозиціями.

Разом із тим, як зазначив Макрон, Франція і Велика Британія відправлять військову делегацію до України для роботи з українськими Збройними силами, аби допомогти їм спланувати майбутнє.

Президент Франції після обговорення із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що вони доручать "начальникам Генеральних штабів забезпечити відправлення французько-британської команди до України у найближчі кілька днів" з метою тісної співпраці з українськими партнерами.