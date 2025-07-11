Франція і Британія збільшать миротворчі сили для України

Війська можуть бути "збільшені вп’ятеро" від нинішньої кількості.

Франції та Британія планують збільшити кількість спільних експедиційних сил до 50 тисяч військових для майбутнього перебування в Україні в рамках "коаліції рішучих".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Figaro.

"Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу, а це означає, що вони можуть мати до 50 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою", - оголосив Макрон.

Він уточнив, що ці війська, які можуть бути "збільшені вп’ятеро" від нинішньої кількості, матимуть кістяк, сформований навколо Франції та Британії й "здатний об'єднати інших європейських партнерів".

За словами французького президента, партнерство CJEF "додасть надійності і міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи".

Військова коаліція називатиметься Франко-британськими об'єднаними силами і вони можуть служити "ядром планування для сил заспокоєння, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках припинення вогню".