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Франція і Польща досі не дійшли згоди щодо закупівлі боєприпасів для України

20 квітня 2023, 12:06
Франція і Польща досі не дійшли згоди щодо закупівлі боєприпасів для України
Фото: U.S. DepartmentofDefense
Суперечки тривають через непорозуміння хто саме має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні, лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн також.

Навіть попри те що лідери ЄС схвалили цю схему і виділили €2 млрд на її фінансування, країни все ще мають розбіжностями щодо того, як витратити €1 млрд, виділений на спільні контракти.

Про це повідомляє Politico.

Головний момент спору полягає в тому, на скільки треба обмежити гроші для виробників Європейського Союзу і чи включати до списку компанії зі США та Великобританії.

Франція висуває вимоги залишити гроші в межах блоку, чим і стопорить процес прийняття рішення.

"Посол Франції в ЄС звинуватив свого польського колегу у перешкоджанні остаточній угоді. Французький чиновник, підкреслив, що Париж просто прагматичний, і зазначив, що країни ЄС вже погодилися витратити інший €1 млрд на відшкодування за пожертвування боєприпасів Україні", пише вилання.

Компроміс намагається знайти Швеція, яка головує в ЄС. Шведські політики запропонували компромісний документ, який обмежив майбутні контракти рамками ЄС і Норвегії, але він містив рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент.

Інші дипломати вважали, що новий текст рухається саме у французькому напрямку, тоді як інші вважають, що він відкриває нові питання про те, які компанії або субпідрядники мають бути залучені - лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн також.

Один з дипломатів заявив, що однією з ключових проблем для чиновників ЄС залишаються постійні побоювання, що оборонна промисловість Європи може не впоратися із завданням доставки 1 млн снарядів в Україну за 12 місяців.

боєприпасиПольщаФранція

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