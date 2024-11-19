Франція має обмежену кількість ракет SCALP, які вона може передати Україні – ЗМІ

Раніше Франція повідомила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет

Франція має обмежену кількість далекобійних ракет Scalp, які вона могла б надати Україні.

Про це повідомляє Le Monde.

Інформацію про обмежену кількість ракет Scalp повідомило журналістам неназване джерело.

Як зазначає ЗМІ, зараз Франція обговорює з Британією подальше постачання Scalp/Storm Shadow, оскільки Лондон має більше таких ракет, ніж Париж.

У січні цього року Франція повідомила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 уже було поставлено.

Нагадаємо, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території росії. Дозвіл використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи, або Atacms, став відповіддю на рішення росії залучити війська КНДР для війни проти України, пояснили чиновники.