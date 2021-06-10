Франція може надати Україні ще EUR1 млрд інвестицій у "Велике будівництво"

У 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 мільярди євро

Франція потенційно може надати ще EUR1 млрд інвестицій у "Велике будівництво".

Про це написав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У 2021 році Україна та Франція підписали Рамкову угоду загальною вартістю 1,3 мільярди євро. Нові напрями, які ми презентували цими днями потенційно додадуть ще мільярд інвестицій", - зазначив міністр.

За його словами, програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цьогоріч дала перші помітні результати, що привернуло увагу уряду Франції та французьких компаній до України.

Фото: Інтерфакс-Україна

Він нагадав, що Мінінфраструктури влітку розпочало співпрацю з французькою консалтинговою компанією Aerogestion з оптимальної моделі створення Національного авіаперевізника і вже до кінця поточного року планується представити результати і можливі рішення уряду. "У межах розробки концепту Національного авіаперевізника ми також вивчаємо можливості для співпраці ДП "Антонов" та AirBus для вантажних перевезень та пожежних літаків. Це амбітні та непрості проекти, які надихають ідеєю "Великої Європи", адже сам Євросоюз почався не тільки з вугілля та сталі, а й з першого європейського літака", - зазначив Кубраков. Окрім цього, міністр розповів, що в Парижі було представлено проект будівництва нової дороги за маршрутом Краковець-Львів-Броди-Рівне, до якого вже приєдналася компанія з приватною ініціативою. "До кінця року завершується розробка ТЕО і вже наступного очікуємо конкурс і старт проекту. Експертиза і досвід французьких дорожніх компаній у таких проектах є винятково цінною", - зазначив міністр інфраструктури України. Фото: Інтерфакс-Україна За його словами, співпраця двох країн торкнеться також й української залізниці - наразі фіналізується контракт між "Укрзалізницею" та французькою компанією Alstom із закупівлі локомотивів. Як повідомлялося, раніше в присутності президента Володимира Зеленського було укладено угоду про надання Францією "Укрзалізниці" 130 нових вантажних електропоїздів виробництва компанії Alstom.

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