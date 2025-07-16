Франція може скасувати два вихідних для економії бюджету

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру запропонував скасувати два державні свята, аби зменшити дефіцит бюджету та компенсувати зростання оборонних витрат. За словами глави уряду, це один із кроків для досягнення бюджетної економії у 40 мільярдів євро вже у 2026 році.

Про це Байру заявив під час презентації основних напрямків проєкту бюджету на 2026 рік.

"Зміни у календарі державних свят можуть принести кілька мільярдів євро завдяки тому, що підприємства, магазини, держустанови та економіка загалом працюватимуть у ці дні", — сказав прем’єр.

Серед свят, які можуть бути скасовані - Великодній понеділок і 8 травня - День перемоги у Європі. Байру наголосив, що в травні у Франції і без того надмірна кількість вихідних. Якщо ініціативу ухвалять, кількість офіційних святкових днів у Франції скоротиться до дев’яти на рік — найменше в ЄС нарівні з Данією, Ірландією та Нідерландами.

Такі кроки обумовлені необхідністю збільшити фінансування оборонного сектору, тому що у 2026 році витрати на оборону зростуть на 3,5 млрд євро, а в 2027-му — ще на 3 млрд.

"Ми всі воліли б жити у мирні часи, але війна повернулася. І ми не можемо залишити наш континент беззбройним", — пояснив прем'єр.

Байру також представив графік зростання бюджетного дефіциту, згідно з яким витрати Франції перевищують доходи вже понад 50 років. Нині державний борг становить понад 3,346 трильйона євро, що дорівнює близько 114% ВВП. За словами прем’єра, борг зростає зі швидкістю 5 000 євро за секунду.

Уряд анонсував низку жорстких заходів:

"Білий рік" у 2026-му: бюджет усіх державних структур буде заморожено на рівні 2025 року — не більше, але й не менше.

Скорочення 3 000 посад у держслужбі за рахунок незаміщення кожного третього працівника, який виходить на пенсію.

Оптимізація "непродуктивних" відомств, які, за словами Байру, неефективно використовують ресурси.

Скорочення витрат на охорону здоров’я на 5 мільярдів євро, зокрема через запровадження граничного розміру медичної франшизи на ліки.

Байру також звернув увагу на проблему довготривалих захворювань:

"20% французів перебувають на довготривалому лікуванні, у той час як у Німеччині таких лише 5%".

Восени уряд представить законопроєкт про боротьбу з соціальним і податковим шахрайством, яке прем’єр назвав "прихованим джерелом зростання боргу".

Серед інших ініціатив - запровадження "внеску солідарності" для громадян із найвищими доходами в межах кампанії "Стоп борг".