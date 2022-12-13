Франція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євро

Україна отримала від Франції кредит вартістю 100 мільйонів євро, ці кошти будуть спрямовані для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів України.

"Україна отримала 100 мільйонів євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку. Кошти спрямовані до загального фонду Державного бюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних", - сказано у заяві.

Як підкреслюють у повідомленні, кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більш як 5 років від дати укладення кредитного договору).

"Надзвичайно цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором. Фінансова допомога Україні сьогодні – це інвестиція в мирне майбутнє на європейському континенті", — зазначив очільник Мінфіну Сергій Мраченко.

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року сягає 432 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, що Франція передала Україні 100 генераторів.