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ПОЛІТИКА

Франція надасть Україні понад €2 млрд військової підтримки, але не досягне максимуму

15 жовтня 2024, 10:36
Франція надасть Україні понад €2 млрд військової підтримки, але не досягне максимуму
Фото: з вільного доступу
Йдеться про трохи більше ніж 2 млрд євро, тоді як у Парижі обіцяли 3 млрд.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що цього року загальна військова допомога Україні не сягне максимальної суми у 3 млрд євро, хоча це було зазначено у двосторонній угоді Києва та Парижа про безпекову співпрацю від 16 лютого.

Тим часом Le Monde повідомляє, що до кінця року ця сума буде становити трохи більше ніж 2 млрд. Для порівняння, у 2022-му вона становила 1,7 мільярда, а у 2023-му — 2,1 млрд євро. 

Лекорню ж заявив, що близько 300 млн з уже виділених грошей надійшли "від доходів від заморожених російських активів". З них Франція фінансує виробництво 155-мм снарядів, артсистем "Цезар" і палива. 

Ще 533 мільйони з загальної суми виділили на пожертвування старого обладнання французької армії. Його замінять новими зразками. 

Лекорню продовжив, що фінансування допомоги Україні відбувається в тому числі завдяки приросту інфляції. Цього року його оцінюють у 400-600 млн 

"Інша частина допомоги надходить із Фонду допомоги Україні, який дає змогу Києву купувати обладнання безпосередньо у французьких промисловців або у Європейського фонду миру (EFF)", — йдеться в матеріалі. Раніше міністр збройних сил наголошував, що Франція внесла туди 1,2 млрд євро. 

Франціяпідтримка Українивійна

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