Матеріали:
Теми:

Франція надішле Вірменії військову техніку – Politico

04 жовтня 2023, 14:25
Франція надішле Вірменії військову техніку – Politico
Фото: з вільних джерел
Париж прагне поглибити оборонні зв’язки з Єреваном.

Франція відправить військову техніку до Вірменії на тлі ескалації напруженості з Азербайджаном.   

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, пише Politico.

Париж підпише договір з Єреваном, який дозволить відправляти французьку військову техніку у Вірменію.

"Франція дала згоду на підписання угоди з Вірменією, яка дозволить надати військову техніку Вірменії, щоб Вірменія спромоглася забезпечити свій захист", - заявила Колонна під час свого візиту до Єревану.

Проте міністерка не розкрила деталей про те, яку саме техніку планується передати Вірменії.

Як пише Politico, останніми місяцями Париж намагався поглибити оборонну співпрацю з Єреваном, оскільки Вірменія "все більше відривається від давнього союзника росії "після того, як президент владімір путін почав повномасштабне вторгнення до України в лютому 2022 року.

Днями міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, який підтримує регулярні контакти зі своїм вірменським колегою Суреном Папікяном, заявив в інтерв’ю, що новостворена оборонна місія при посольстві щоденно співпрацюватиме зі збройними силами та владою Вірменії, щоб "оцінити їхні потреби, зокрема щодо оборони та захисту".

ФранціяВірменіявійськова технікавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 23:36
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Політика
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 12:48
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Політика
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 11:59
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Політика
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 09:36
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Політика
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 15:55
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється