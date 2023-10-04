Франція надішле Вірменії військову техніку – Politico

Париж прагне поглибити оборонні зв’язки з Єреваном.

Франція відправить військову техніку до Вірменії на тлі ескалації напруженості з Азербайджаном.

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, пише Politico.

Париж підпише договір з Єреваном, який дозволить відправляти французьку військову техніку у Вірменію.

"Франція дала згоду на підписання угоди з Вірменією, яка дозволить надати військову техніку Вірменії, щоб Вірменія спромоглася забезпечити свій захист", - заявила Колонна під час свого візиту до Єревану.

Проте міністерка не розкрила деталей про те, яку саме техніку планується передати Вірменії.

Як пише Politico, останніми місяцями Париж намагався поглибити оборонну співпрацю з Єреваном, оскільки Вірменія "все більше відривається від давнього союзника росії "після того, як президент владімір путін почав повномасштабне вторгнення до України в лютому 2022 року.

Днями міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, який підтримує регулярні контакти зі своїм вірменським колегою Суреном Папікяном, заявив в інтерв’ю, що новостворена оборонна місія при посольстві щоденно співпрацюватиме зі збройними силами та владою Вірменії, щоб "оцінити їхні потреби, зокрема щодо оборони та захисту".