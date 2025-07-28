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ПОЛІТИКА

Франція налаштована збільшити допомогу Україні і посилити тиск на росію

28 липня 2025, 09:49
Франція налаштована збільшити допомогу Україні і посилити тиск на росію
Фото: з вільного доступу
Макрон пообіцяв нарощувати підтримку України.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв посилити тиск на росію і продовжити нарощувати підтримку України.

Про це він заявив в соціальній мережі Х за підсумками розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я підтвердив підтримку Франції: ми продовжимо нарощувати нашу допомогу Україні та посилимо тиск на росію, яка повинна нарешті погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів, які ведуть до міцного і довгострокового миру за повної участі Європи", - повідомив він.

За словами французького лідера, Україна, на відміну від росії, залишається динамічною демократією, незважаючи на війну. Ба більше, країна сповнена рішучості продовжувати рух європейським шляхом.

"У цьому контексті ми підтвердили важливість боротьби з корупцією, яку очолюватимуть незалежні та повністю ефективні інститути. Ми також обговорили зміцнення співпраці між нашими двома країнами. Ми готуємося до майбутнього", - підсумував він.

Зеленський також повідомляв удень, що провів хорошу і предметну розмову з Макроном. Сторони обговорили основні оборонні потреби України, насамперед, зміцнення ППО. Також вони говорили про постачання додаткових ракет у системи SAMP/T і Crotale.

"Детально обговорили наш євроінтеграційний шлях. Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно. Ми також говорили про роботу повністю функціонуючої антикорупційної інфраструктури України", - повідомляв.

війнаЕмануель Макронсанкціі проти росіїпідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

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