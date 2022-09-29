Франція навчатиме українських військових у Польщі

Французькі військовослужбовці навчатимуть українських солдатів у військових таборах у Польщі. Тренування планують організувати до кінця цього року у рамках навчальної місії Євросоюзу. Вони триватимуть п'ять тижнів.

Про це повідомила газета Le Monde з посиланням на Міноборони країни.

Вказано, що тренування, які планують організувати до кінця цього року, у рамках навчальної місії Євросоюзу (EUTM) триватимуть п'ять тижнів. При цьому ще тривають консультації щодо точних термінів початку навчання та того, чому саме навчатимуть українців.

При цьому газета цитує європейського радника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Хейсбурга, який заявив, що "українцям не потрібна бойова підготовка у міських районах, де вони, ймовірно, мають сьогодні більше досвіду, ніж мешканці Заходу".

"Вони хочуть навчання у високотехнологічних галузях", - заявив Хейсбург.

Також наголошується, що тренування українців у рамках місії EUTM можуть пройти у Словаччині, яка також подала відповідну заявку.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії.