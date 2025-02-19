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Франція не розуміє, чому Трамп звинувачує Зеленського у війні

19 лютого 2025, 17:55
Франція не розуміє, чому Трамп звинувачує Зеленського у війні
Фото: з вільних джерел
За останні кілька днів Трамп зробив низку коментарів щодо України, не порадившись зі своїми європейськими союзниками.
Франція не розуміє, чому президент США Дональд Трамп припустив, що президент України Володимир Зеленський винен у вторгненні росії до його країни та війні, яка послідувала за цим.
 
Про це заявила представник французького уряду Софі Прімас, повідомляє Reuters.
 
"Ми не дуже добре розуміємо логіку", - заявила журналістам, зазначивши "різноманітні, суперечливі і часто незрозумілі коментарі президента Трампа".
 
За її словами, за останні кілька днів Трамп зробив низку коментарів щодо України, не порадившись зі своїми європейськими союзниками.
 
Президент Франції Еммануель Макрон має намір сьогодні провести неформальну зустріч щодо України з деякими європейськими лідерами і союзником по НАТО Канадою після аналогічної зустрічі з Великою Британією, Італією, Німеччиною, Іспанією, ЄС, Данією та Нідерландами 17 лютого.
 
Нагадаємо, що Трамп заявив, що Україна нібито могла зробити так, щоб війна не почалася.
 
"Вам слід було закінчити це три роки тому. Вам не треба було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти для України угоду, яка залишила б їм майже всю землю. І людей не вбили б, жодного міста не зруйнували б, і жодного купола не знесли б. Але вони вибрали цього не робити", - заявив Трамп.

 

Франціявійна в Україніросія окупанти

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