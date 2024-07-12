Франція, Німеччина, Італія та Польща підписали угоду про розробку крилатих ракет

Перший проєкт ракети можуть розробити до кінця 2024 року.

Франція, Німеччина, Італія та Польща підписали лист про намір розробити власні крилаті ракети наземного базування з дальністю понад 500 кілометрів.

Про це передає Reuters.

У такий спосіб вони хочуть заповнити "прогалину" в європейських арсеналах, яка виявилася після початку повномасштабної російсько-української війни.

На полях саміту НАТО у Вашингтоні після підписання листа міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що нова ракета служитиме засобом стримування. Також він припустив, що Велика Британія з її новим лейбористським урядом захоче приєднатися.

Перший проєкт ракети можуть розробити до кінця 2024 року. Однак усі деталі щодо її дальності та решти опрацьовуватимуть згодом.

Наразі європейський далекобійний арсенал включає французько-британські Scalp/Storm Shadow і німецькі Taurus.

Джерела Reuters повідомили, що метою спільної розробки є створення ракети з радіусом дії від 1 000 до 2 000 кілометрів. Париж запропонував взяти за базу для нової зброї модифікацію морської крилатої ракети MdCN, яку виробляє європейська оборонна компанія MBDA (вона також виготовляє Taurus, Scalp/Storm Shadow).