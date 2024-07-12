Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Франція, Німеччина, Італія та Польща підписали угоду про розробку крилатих ракет

12 липня 2024, 10:56
Франція, Німеччина, Італія та Польща підписали угоду про розробку крилатих ракет
Фото: Defense Express
Перший проєкт ракети можуть розробити до кінця 2024 року.

Франція, Німеччина, Італія та Польща підписали лист про намір розробити власні крилаті ракети наземного базування з дальністю понад 500 кілометрів.

Про це передає Reuters.

У такий спосіб вони хочуть заповнити "прогалину" в європейських арсеналах, яка виявилася після початку повномасштабної російсько-української війни.

На полях саміту НАТО у Вашингтоні після підписання листа міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що нова ракета служитиме засобом стримування. Також він припустив, що Велика Британія з її новим лейбористським урядом захоче приєднатися.

Перший проєкт ракети можуть розробити до кінця 2024 року. Однак усі деталі щодо її дальності та решти опрацьовуватимуть згодом.

Наразі європейський далекобійний арсенал включає французько-британські Scalp/Storm Shadow і німецькі Taurus.

Джерела Reuters повідомили, що метою спільної розробки є створення ракети з радіусом дії від 1 000 до 2 000 кілометрів. Париж запропонував взяти за базу для нової зброї модифікацію морської крилатої ракети MdCN, яку виробляє європейська оборонна компанія MBDA (вона також виготовляє Taurus, Scalp/Storm Shadow).

ІталіяНімеччинаФранціяПольщаракети

Останні матеріали

Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється