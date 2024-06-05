Франція, Німеччина та Польща стикаються з постійними російськими дезінформаційними атаками

росія посилює дезінформаційну кампанію на тлі виборів до Європарламенту.

Франція, Німеччина та Польща стали постійними об'єктами російських дезінформаційних атак напередодні виборів до Європарламенту, які відбуваються цього тижня.

Про це повідомляє Euractiv.

Європейський Союз неодноразово попереджав напередодні голосування 6-9 червня, що росія посилить дезінформаційну кампанію в 27 країнах ЄС.

"Є три великі країни, які перебувають під постійною атакою (з боку росії). Це Франція, Німеччина і Польща", - заявила єврокомісар Вера Юрова.

За її словами, є більш масовані дезінформаційні атаки на конкретні теми. Наприклад, у Франції вони зосереджені на Олімпійських іграх цього літа в Парижі. У Німеччині рф використовує занепокоєння з приводу міграції та безпеки, а в Польщі в Інтернеті з'явився наратив про те, що українські біженці є "тягарем".

"російська пропаганда ведеться з дуже добрим знанням того, яка країна має певні чутливі місця, яка країна може краще сприймати наративи", - додала Юрова.

Пропаганда також поширювалася через Telegram у таких країнах, як Словаччина, Болгарія та країни Балтії.

Telegram не зобов'язаний дотримуватися найсуворіших правил для дуже великих платформ зі щонайменше 45 мільйонами активних користувачів щомісяця відповідно до закону ЄС про модерацію контенту, відомого як Закон про цифрові послуги (DSA).

"Telegram поки що не підпадає під нашу компетенцію, але ми зараз рахуємо користувачів Telegram, оскільки вони повідомили нам, що (у них) 42 мільйони користувачів", - сказала єврокомісар.

Юрова спілкувалася з журналістами в Брюсселі після візиту до США, де вона зустрілася з керівниками найбільших світових технологічних компаній, включаючи X і YouTube. Вона закликала до максимальної пильності в ці останні дні, попередивши, що ризик залишається.