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ПОЛІТИКА

Франція, Німеччина та Британія засуджують кроки Ірану з розширення ядерної програми

15 червня 2024, 17:16
Франція, Німеччина та Британія засуджують кроки Ірану з розширення ядерної програми
Фото: DW
Тегеран встановив нові потужні центрифуги для збагачення урану.

Франція, Німеччина й Велика Британія в суботу, 15 червня, засудили чергові кроки Ірану з розширення ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters.

"Іран зробив подальші кроки, спрямовані на порушення Спільного всеосяжного плану дій, запустивши десятки додаткових сучасних центрифуг на майданчику для збагачення урану в Натанзі, а також оголосивши, що встановить ще тисячі центрифуг на своїх об'єктах у Фордо й Натанзі", - йдеться у спільній заяві.

"Це рішення є подальшою ескалацією іранської ядерної програми, яка несе в собі значні ризики. Іран юридично зобов'язаний за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї повністю виконувати свою угоду про гарантії, яка є окремою від Спільного всеосяжного плану дій", - наголосили три країни.

Спільний всеосяжний план дій між Іраном та США, Британією, Францією, Китаєм, Німеччиною, ЄС та рф був підписаний у 2015 році. Проте у 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Штатів з цієї угоди та відновлення санкцій проти Тегерана.

НімеччинаФранціяІранБританіяядерна загроза

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