Франція, Німеччина та Польща обіцяють довгострокову підтримку України – FT

Лідери країн зустрілися в Парижі.

Франція, Німеччина та Польща пообіцяли військову підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно, поки вони та інші західні держави працюватимуть над питанням "гарантій безпеки", спрямованих на зміцнення оборони України та забезпечення її суверенного майбутнього.

Про це повідомляє FT.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Парижі у понеділок, 12 червня, увечері і намагалися продемонструвати єдність на підтримку України.

"Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ми повинні гарантувати, що росія не лише не виграє цю невдалу кампанію, але й ніколи не зможе її повторити", - сказав Макрон.

Обговорення гарантій безпеки, які відбуваються як на двосторонньому рівні з Україною, так і між західними державами, відображають згоду з тим, що Києву не можна пропонувати членство в НАТО, поки триває війна. Але залишаються розбіжності: що слід запропонувати натомість, терміни і те, чого буде достатньо, аби росія більше не загрожувала Україні.

У той час як західні офіційні особи визнають, що зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони за статтею 5 є єдиною справжньою гарантією безпеки, союзники України намагаються узгодити те, що вони називають довгостроковими гарантіями, які, як очікується, включатимуть щорічні поставки найсучаснішого озброєння, навчання за стандартами НАТО і обмін розвідданими, на кшталт тієї військової підтримки, яку США надають Ізраїлю.

Ізраїль і США не мають офіційного оборонного договору, але мають угоду про значну військову допомогу.

Такі пакети підтримки будуть спрямовані на стримування майбутньої російської агресії шляхом зміцнення обороноздатності України та модернізації її військових сил до стандартів НАТО, щоб країна була готова приєднатися до Альянсу, якщо і коли буде досягнутий політичний консенсус щодо членства в ньому.

Макрон заявив, що підтримує "шлях" до членства, а Дуда сказав, що Україні потрібна реальна перспектива приєднання до НАТО в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни НАТО надати гарантії безпеки та чіткий шлях до членства Києва в Альянсі на саміті у Вільнюсі наступного місяця і попередив, що не прийме запрошення на саміт, якщо таких гарантій не буде.

Обговорення гарантій безпеки в основному зосереджене на зобов'язаннях, які мають взяти на себе США, Велика Британія, Франція і Німеччина - чотири з п'яти найбільших військових держав НАТО, сказали виданню джерела, поінформовані про переговори.

"Найважливішим в обговоренні гарантій безпеки є те, що вони мають бути надані країнами, які, по суті, можуть їх підтримати", - сказав один з учасників переговорів.

Офіційні представники НАТО підкреслили, що двосторонні гарантії безпеки не є колективним питанням Альянсу і відокремлені від дебатів щодо заявки України на членство.

Але очікується, що можливі пропозиції країн НАТО Києву будуть викладені в межах дискусій між міністрами оборони країн Альянсу на зустрічі в Брюсселі в четвер, 15 червня, напередодні саміту у Вільнюсі, який відбудеться наступного місяця.

"Я думаю, ви можете очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки України в майбутньому", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Французький чиновник сказав, що важко передбачити результат дискусій.

"Це буде питання всіх союзників, які хочуть і можуть взяти на себе зобов'язання в довгостроковій перспективі на користь безпеки України. Гарантії безпеки мають бути якомога сильнішими і мати як прямий вплив, так і стримувальний ефект на росію", - додав він.