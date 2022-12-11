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Франція обіграла Англію та вийшла у півфінал ЧС-2022

11 грудня 2022, 09:42
Франція обіграла Англію та вийшла у півфінал ЧС-2022
Франція Англія футбол 2022
Класична футбольна битва між французами та англійцями закінчилася із рахунком 2:1 на користь перших

Перемогою збірної Франції над збірною Англії завершився чвертьфінальний матч чемпіонату світу-2022 у Катарі. Класична футбольна битва між французами та англійцями закінчилася із рахунком 2:1 на користь перших.

У другому півфіналі 13 грудня за вихід у фінал змагатимуться Аргентина і Хорватія.

У півфінальній зустрічі чинних чемпіонів світу, французів, чекає матч із марокканцями. Гра відбудеться 14 грудня.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. Вперше в історії ігри ЧС відбуваються взимку, адже в  Катарі влітку неймовірна спека.


футболФранціяАнгліяКатарЧС-2022

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