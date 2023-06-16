Матеріали:
Теми:

Франція обіцяє прискорити постачання Литві гаубиць Caesar

16 червня 2023, 15:29
Франція обіцяє прискорити постачання Литві гаубиць Caesar
Фото: DPA
Термін постачання гаубиць литовській армії - 2027 рік.

Франція пообіцяла прискорити постачання до Литви колісних самохідних гаубиць нового покоління Caesar Mark II.

Про це повідомило Міністерство оборони республіки.

За його даними, це питання обговорювали в Брюсселі міністри оборони Литви Арвідас Анушаускас і Франції Себастьян Лекорню.
"Закуповуючи французькі гаубиці Caesar, ми значно посилюємо потенціал нашої армії", - зазначив Анушаускас.

Минулого року Литва приєдналася до програми розроблення Caesar Mark II, 18 одиниць колісних самохідних 155-мм гаубиць доповнять оборонні потужності армії.

На весь проєкт міноборони планує виділити близько EUR110-150 млн. Ці кошти підуть і на розроблення та придбання систем, і на їх упровадження у Збройних силах Литви.

Новими артилерійськими системами буде оснащено артилерійський батальйон піхотної бригади литовської армії. Вони замінять наявні у бригади 105-мм буксирувані гаубиці, які, на думку литовських військових, не відповідають вимогам сучасної бойової рухливості та вогневої потужності.

Литвагаубицявійна в Україніпостачання зброїросія окупанти

Останні матеріали

Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється