Франція обіцяє прискорити постачання Литві гаубиць Caesar
Франція пообіцяла прискорити постачання до Литви колісних самохідних гаубиць нового покоління Caesar Mark II.
Про це повідомило Міністерство оборони республіки.
За його даними, це питання обговорювали в Брюсселі міністри оборони Литви Арвідас Анушаускас і Франції Себастьян Лекорню.
"Закуповуючи французькі гаубиці Caesar, ми значно посилюємо потенціал нашої армії", - зазначив Анушаускас.
Минулого року Литва приєдналася до програми розроблення Caesar Mark II, 18 одиниць колісних самохідних 155-мм гаубиць доповнять оборонні потужності армії.
На весь проєкт міноборони планує виділити близько EUR110-150 млн. Ці кошти підуть і на розроблення та придбання систем, і на їх упровадження у Збройних силах Литви.
Новими артилерійськими системами буде оснащено артилерійський батальйон піхотної бригади литовської армії. Вони замінять наявні у бригади 105-мм буксирувані гаубиці, які, на думку литовських військових, не відповідають вимогам сучасної бойової рухливості та вогневої потужності.