Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція опинилася в безпрецедентній політичній ситуації напередодні Олімпійських ігор

08 липня 2024, 12:57
Франція опинилася в безпрецедентній політичній ситуації напередодні Олімпійських ігор
Фото: з вільного доступу
Габріель Атталь готовий сьогодні зустрітись із президентом Макроном.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що 8 липня передасть президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку.

Про це пише телеканал France 24.

Атталь оголосив про це майже відразу після того, як стало відомо, що ліва коаліція "Народний фронт" здобула відносну більшість місць у Національних зборах П'ятої республіки за підсумками другого туру парламентських виборів, а пропрезидентський блок посів друге місце.
 
Прем'єр заявив: із наближенням Олімпійських ігор у Парижі, які стартують 26 липня, він готовий залишатися на своїй посаді "стільки, скільки вимагатиме обов'язок". Зі свого боку, Єлисейський дворець оголосив, що Еммануель Макрон чекатиме, щоб дізнатися про "структуру" нової палати, щоб вирішити, кого він покличе на пост прем’єр-міністра.
 
"Наша країна зіткнулася з безпрецедентною політичною ситуацією і готується вітати світ за кілька тижнів", – нарікав Атталь.
 
Згідно з останніми даними МВС Франції, лівий "Народний фронт" отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому орпгані, блок пропрезидентських сил "Разом" – 168, а ультраправе "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та її союзників – 143.
 
Ці результати є досить сенсаційними, оскільки останні опитування свідчили, що "Національне об'єднання" якщо й не отримає абсолютної більшості, то все ж таки стане партією з найбільшим представництвом у парламенті.

 

ФранціяОлімпійські ігривійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Політика
Інтелектуальна бідність реалізму. Байден, НАТО і Україна та ще кілька російських мікродосягнень – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 липня 2024, 11:37
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів
Політика
Риба гниє з голови. В ЗСУ ще багато некомпетентних генералів і командирів "радянського зразка" – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 00:40
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється