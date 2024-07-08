Франція опинилася в безпрецедентній політичній ситуації напередодні Олімпійських ігор

Габріель Атталь готовий сьогодні зустрітись із президентом Макроном.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що 8 липня передасть президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку.

Про це пише телеканал France 24.

Атталь оголосив про це майже відразу після того, як стало відомо, що ліва коаліція "Народний фронт" здобула відносну більшість місць у Національних зборах П'ятої республіки за підсумками другого туру парламентських виборів, а пропрезидентський блок посів друге місце.

Прем'єр заявив: із наближенням Олімпійських ігор у Парижі, які стартують 26 липня, він готовий залишатися на своїй посаді "стільки, скільки вимагатиме обов'язок". Зі свого боку, Єлисейський дворець оголосив, що Еммануель Макрон чекатиме, щоб дізнатися про "структуру" нової палати, щоб вирішити, кого він покличе на пост прем’єр-міністра.