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ТЕХНОЛОГІЇ

Франція оштрафувала Apple на €150 млн за порушення антимонопольного законодавства

31 березня 2025, 21:59
Франція оштрафувала Apple на €150 млн за порушення антимонопольного законодавства
Фото: з вільного доступу
Подібні розслідування тривають у Німеччині, Польщі, Італії та Румунії.

Французький антимонопольний орган оштрафував Apple Inc. на €150 млн після тривалого розслідування про те, як компанія отримує згоду на збір даних користувачів iOS та як це впливає на рекламодавців.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що система прозорості відстеження додатків (ATT) від Apple не дозволяє розробникам застосунків дотримуватися європейських правил конфіденційності GDPR. Через це додатки змушені показувати численні спливаючі вікна, що ускладнює їх використання, пише видання.

Apple висловила "розчарування" рішенням, зазначивши, що регулятор не вказав конкретних змін до системи ATT. Позивачі – група торговельних асоціацій, що представляють рекламодавців, закликали Apple "негайно призупинити" систему та внести до неї зміни.

Регулятор у тексті рішення зазначив, що система ATT від Apple "не є ні необхідною, ні пропорційною". Сама система не вважається "проблемною", але спосіб її впровадження визнано "зловживанням у контексті конкурентного права". 

Французькі органи перевіряли, чи не застосовувала Apple м’якші правила до себе, ніж до інших сервісів. Справу відкрили після скарги рекламодавців, які стверджували, що зміни у зборі даних від 2021 року завдали шкоди їхнім доходам.

Apple запевнила, що ATT «надає користувачам більше контролю над приватністю через зрозумілий і простий запит», і наголосила, що система однакова для всіх розробників.

Подібні розслідування тривають у Німеччині, Польщі, Італії та Румунії.

ФранціяApple

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