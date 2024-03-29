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ПОЛІТИКА

Франція передає списане озброєння Україні через програму модернізації

29 березня 2024, 20:52
Франція передає списане озброєння Україні через програму модернізації
Фото: з вільного доступу
Йдеться про значні поставки техніки, так як зараз Париж перебуває в процесі переозброєння.

Франція передаватиме Україні списане озброєння, яке вивільнюється через програму переозброєння армії.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Так міністр відповів на запитання журналіста про те, як він реагує на критику щодо передачі озброєння зі складу Збройних сил Франції до України, що послаблює безпеку Франції. Лекорню зазначив, що передача озброєння ніяк не впливає на національну безпеку, оскільки озброєння, яке передається, є списаним.

Окрім того, міністр додав, що озброєння, яке Україна отримує сьогодні, потрапляє до категорії списаного, оскільки броньовані бойові машини AMX-10RC замінюються на сучасніші EBRC Jaguar, а VAB - на VBCI.

"Замість того, щоб викидати цю зброю та обладнання на смітник чи віддавати іншим країнам, ми віддаємо їх українській армії. Але повторюю: обороноздатність від цього не погіршується", — сказав міністр оборони.

Також Лекорню зазначив, що зброя, яка передається зі складу Збройних сил Франції, найближчим часом буде поповнена, оскільки країна виділяє великі інвестиції для розширення виробництва зброї.

Як відомо, наразі Франція здійснює масштабну програму модернізації сухопутного компонента, відомого як програма Scorpion. Після її проведення Париж спише, зокрема, велику кількість бронетранспортерів VAB.

Франціяозброєннявійна в Україні

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