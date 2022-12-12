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ПОЛІТИКА

Франція передала для ЗСУ шість гаубиць TRF1

12 грудня 2022, 21:23
Франція передала для ЗСУ шість гаубиць TRF1
Фото: з вільного доступу
Франція за останні місяці передала Україні шість 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Ouest-France.
 
"Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр потреб, висловлених українцями . Серед них: шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale Франція передала Україні зенітні системи Crotale та РСЗВФранція передала Україні зенітні системи Crotale та РСЗВ", — зазначив він.
 
Гаубиця TRF1 призначена для оснащення артилерійських полків піхотних та танкових дивізій, має напівавтоматичне заряджання.
 
Крім того, уряд Франції передав Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання), а також боєприпаси різних калібрів.
 
 
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