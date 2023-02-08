Франція передала Україні мобільний медпункт

Пожежники з Франції передали українським прикордонникам мобільний медпункт.

Державна прикордонна служба України розповіла, що медпункт може бути розгорнутий за лічені хвилини. Амбулаторія укомплектована медикаментами та обладнанням, забезпечено подачу води. Для подачі електроенергії та забезпечення температурного режиму у медпункт вбудований дизель-генератором, засобами обігріву, акумулятором та інвертором. Є можливість під’єднатися до Starlink.

"Французькі пожежники передали українським прикордонникам мобільну амбулаторію. Пересувний кабінет на шасі IVECO використовуватиметься для надання першої медичної допомоги пораненим бійцям, які протистоять російським окупаційним військам на одній з ділянок фронту", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Додатково французькі благодійники передали лікарям прикордонного відомства 6 дефібриляторів, медичні препарати і перев’язувальні матеріали.

Мобільний медпункт передали у Польщі на базі однієї з пожежних частин, за сприяння Асоціації добровільних пожежних дружин РП.

Працівники держприкордонслужби України протягом двох днів пройшли навчання з використання медпункту.