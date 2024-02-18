Франція передасть новітні дрони-камікадзе для ЗСУ

Міністр французького МО Себастьян Лекорню заявив, що країна надішле е озброєння Україні для бойових випробувань.

Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе протягом найближчих тижнів. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche.

Париж розробляє дрони-камікадзе і нині ця розробка знаходиться в експериментальній фазі, зазначив чиновник.

"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав міністр Міноборони Франції.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. Він додав, що у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.