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Франція передасть новітні дрони-камікадзе для ЗСУ

18 лютого 2024, 17:22
Франція передасть новітні дрони-камікадзе для ЗСУ
Фото: УНН
Міністр французького МО Себастьян Лекорню заявив, що країна надішле е озброєння Україні для бойових випробувань.

Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе протягом найближчих тижнів. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche

Париж розробляє дрони-камікадзе і нині ця розробка знаходиться в експериментальній фазі, зазначив чиновник.

"Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", - сказав міністр Міноборони Франції.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. Він додав, що у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

 
ФранціяЗСУдрони-камікадзе

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