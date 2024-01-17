Франція передасть Україні 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб

Макрон також заявив, що не можна дозволити росії перемогти Україну, оскільки тоді безпека Європи опиниться під загрозою.

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну в лютому, щоб завершити двосторонню угоду про гарантії безпеки. А найближчими тижнями Франція надасть Україні новий пакет безпекової допомоги.

Про це повідомляє Reuters.

Макрон заявив, що близько 40 ракет великої дальності Scalp і кілька сотень бомб будуть доставлені найближчими тижнями.

"З цими поставками я сам поїду в Україну в лютому", – сказав Макрон.

Він підкреслив, що європейці повинні гарантувати здатність України захищатися від росії.

Макрон також заявив, що не можна дозволити росії перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.