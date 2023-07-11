Франція передасть Україні далекобійні ракети SCALP – Макрон

Макрон оголосив про своє рішення під час саміту НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні далекобійні ракети. Йдеться про SCALP.

Про це пише Le Mond.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив у вівторок, в перший день саміту НАТО, що Франція передасть Україні ракети великої дальності SCALP.

"Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії", - сказав Макрон після прибуття на місце проведення саміту у Вільнюсі, Литва.

"Я думаю, що для нас сьогодні важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО", - додав він.

Французькі ЗМІ пишуть, що таким чином, Париж слідом за Лондоном ухвалив рішення про постачання керованих ракет класу "повітря-земля", здатних вражати фіксовані цілі на великій відстані. Досі Франція виключала таку можливість через ризик використання ракет на території росії.