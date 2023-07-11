Франція передасть Україні далекобійні ракети SCALP – Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні далекобійні ракети. Йдеться про SCALP.
Про це пише Le Mond.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив у вівторок, в перший день саміту НАТО, що Франція передасть Україні ракети великої дальності SCALP.
"Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії", - сказав Макрон після прибуття на місце проведення саміту у Вільнюсі, Литва.
"Я думаю, що для нас сьогодні важливо надіслати сигнал про підтримку України, про єдність НАТО", - додав він.
Французькі ЗМІ пишуть, що таким чином, Париж слідом за Лондоном ухвалив рішення про постачання керованих ракет класу "повітря-земля", здатних вражати фіксовані цілі на великій відстані. Досі Франція виключала таку можливість через ризик використання ракет на території росії.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">