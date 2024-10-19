Франція передасть Україні літаки "Mirage-2000" на початку наступного року – глава МЗС

Також країна навчатиме українських пілотів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час спільної із очільником МЗС УКраїни Андрієм Сибігою пресконференції в Києві підтвердив намір передати винищувачі Dassault Mirage-2000 на початку 2025 року.

"Перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків", – повідомив Барро.

Як наголосив Барро, Франція є першою країною, яка готує українську бригаду Анни Київської, а також продовжує допомагати з ремонтом обладнання в Україні та надає техніку.