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Франція передасть Україні літаки "Mirage-2000" на початку наступного року – глава МЗС

19 жовтня 2024, 16:17
Франція передасть Україні літаки
Фото: з вільного доступу
Також країна навчатиме українських пілотів.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час спільної із очільником МЗС УКраїни Андрієм Сибігою пресконференції в Києві підтвердив намір передати винищувачі Dassault Mirage-2000 на початку 2025 року.
 
Про це пише Укрінформ.
 
"Перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків", – повідомив Барро.
 
Як наголосив Барро, Франція є першою країною, яка готує українську бригаду Анни Київської, а також продовжує допомагати з ремонтом обладнання в Україні та надає техніку.
 
війна в Україніросія окупантиФранція

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