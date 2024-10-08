Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000

Модернізовані літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.

Франція поставить Україні винищувачі Mirage 2000, які перед передачею будуть оснащені новим обладнанням. Модернізовані літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Sud Ouest.

За його словами, операцію з модернізації проводять на базі Казо в Жиронді.

"Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у червні президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5 незабаром розпочнеться. Водночас він не назвав кількість літаків, які планують передати Україні, та з якими країнами йде обговорення їх постачання.