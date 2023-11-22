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ПОЛІТИКА

Франція переглядає стратегію щодо постачання артилерійських снарядів для України через ЄС

22 листопада 2023, 19:44
Франція переглядає стратегію щодо постачання артилерійських снарядів для України через ЄС
Фото: з вільного доступу
На початку цього року ЄС розробив план збільшення поставок боєприпасів в Україну шляхом відправки снарядів із наявних запасів.

На тлі занепокоєння, що Європейський Союз не виконає обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, Франція погодилась переглянути попередню вимогу закуповувати снаряди лише в Європі.

Про це французький дипломат розповів виданню Politico.

Як вказав співрозмовник Politico, коментуючи потенційну згоду Франції на купівлю артилерійських снарядів за кордоном, "якщо нам доведеться пристосовуватися, ми будемо пристосовуватися".

"Нам потрібні європейські преференції, тому що якщо ми не будемо заохочувати компанії (до виробництва. – Ред.), ми не зможемо вийти з циклу. Але ми знаємо, як бути гнучкими, щоб допомогти Україні", – додав дипломат із Франції.

На початку цього року ЄС розробив план збільшення поставок боєприпасів в Україну шляхом відправки снарядів із наявних запасів і відшкодування витрат країнам з Європейського фонду миру ЄС, а також план спільної закупівлі боєприпасів Європейським оборонним агентством вартістю 1 мільярд євро.

Проте єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон разом із Німеччиною і Францією не погодились включити до цього плану боєприпаси, вироблені за межами ЄС. Ця позиція викликає все більше занепокоєння, оскільки в Брюсселі визнають відставання від плану.

ЄСФранціявійнаснаряди

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