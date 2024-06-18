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Франція підписала контракт на продаж самохідних гаубиць Caesar до Вірменії – The Guardian

18 червня 2024, 15:09
Франція підписала контракт на продаж самохідних гаубиць Caesar до Вірменії – The Guardian
Це ще один кроком зі зближення цієї країни з Заходом.
Франція підписала контракт щодо продажу самохідних гаубиць Caesar Вірменії, що є ще одним кроком зі зближення цієї країни з Заходом. Про підписання повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.
 
Про це пише The Guardian.
 
Договір з вірменського боку підписав колега Лекорню, Сурен Папікян. Про те, скільки гаубиць Вірменія закупить, публічно не говорять.
 
"Ми продовжуємо поглиблювати оборонні відносини з Вірменією", – сказав Лекорню у дописі в X. 
 
Підписання угоди відбулося в межах міжнародної виставки EUROSATORY у Франції. 
 
Окрім того, Міноборони Вірменії повідомило про угоду з Францією щодо військово-технічної кооперації.

 

ФранціяВірменіяCaesarвійна в Україніросія окупанти

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