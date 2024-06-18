Франція підписала контракт на продаж самохідних гаубиць Caesar до Вірменії – The Guardian

Це ще один кроком зі зближення цієї країни з Заходом.

Франція підписала контракт щодо продажу самохідних гаубиць Caesar Вірменії, що є ще одним кроком зі зближення цієї країни з Заходом. Про підписання повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню.

Про це пише The Guardian.

Договір з вірменського боку підписав колега Лекорню, Сурен Папікян. Про те, скільки гаубиць Вірменія закупить, публічно не говорять.