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Франція планує переробити прострочені далекобійні ракети Scalp у бойові і відправити Україні

10 травня 2024, 14:55
Франція планує переробити прострочені далекобійні ракети Scalp у бойові і відправити Україні
Фото: з вільного доступу
Ці ракети мали утилізувати.

Франція у рамках програми Chrysalis (лялечка метелика) планує передати Україні далекобійні ракети Scalp або з терміном придатності, що минув, або зібрані з прострочених компонентів, що дозволить Франції уникнути спустошення власного ракетного арсеналу.

Про це повідмляє DW із посиланням на медіакомпанію Radio France Internationale (RFI).

Зазначається, що для програми Chrysalis буде використано ракети Scalp, що зберігаються в "коконах" (контейнерах). Таких ракет два види - невикористані зі строком придатності, що минув, і демонтовані, з яких вилучено компоненти для використання в інших ракетах Scalp. Ракети, що зберігаються в "коконах", доставлять на французькі заводи, де їх за три місяці зроблять придатними до застосування.

Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти росії, їх випробування проводитимуться за спрощеною схемою. Одне з джерел RFI назвало цей план досить ефективним в економічному плані, оскільки вилучені з коконів ракети Scalp і так призначені для утилізації.

Франціяракетивійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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