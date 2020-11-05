Франція почала вихід із жорсткого карантину

Дозволяється займатися спортом без обмежень у часі та кількості разів на день

Від сьогодні людям більше не потрібно носити з собою спеціальну форму, де вказана причина виходу з дому. Але це зобов’язання залишається для тих, хто збирається користуватися транспортом в годину пік у столичному регіоні

У Франції від сьогодні почалися перші значні послаблення жорсткого карантину, запровадженого майже 2 місяці тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Відкривається більшість закладів торгівлі (окрім ресторанів) та інші підприємства, а також невеликі музеї і бібліотеки - з дотриманням суворих заходів безпеки. Водночас, усіх, хто за типом зайнятості може дозволити собі працювати дистанційно, просять і надалі працювати з дому.

Від сьогодні людям більше не потрібно носити з собою спеціальну форму, де вказана причина виходу з дому. Але це зобов’язання залишається для тих, хто збирається користуватися транспортом в годину пік у столичному регіоні - таким чином, пріоритет надається людям, які їдуть на роботу або у невідкладних справах. У перші дні наявність форми збираються суворо контролювати та штрафувати порушників на 135 євро.

У громадському транспорті запроваджено "масковий режим". У громадських місцях це не обов’язково, але наполегливо рекомендується.

Дозволяється займатися спортом без обмежень у часі та кількості разів на день.

У переважній більшості регіонів знову дозволено гуляти у парках. Але у Парижі та східному регіоні Гран-Ест, які найбільше постраждали від епідемії і визнані за ступенем ризику "червоною зоною", вони поки що залишаються закритими.

Починають відкриватися дитсадки та початкові школи. Сьогодні на роботу вийшли тільки вчителі, щоб підготуватися до появи учнів від завтра, 12 травня. Але в класі знаходитимуться не більше 10 дітей одночасно. Деякі школи, за своїм бажанням, можуть частково продовжити дистанційне навчання.

Відтепер дозволено без додаткових пояснень подорожувати у радіусі 100 км від своєї домівки.

Залишаються чинними обмеження на подорожі між материковою частиною Франції, Корсикою та заморськими територіями.