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Франція попереджає про сплеск небезпечної хвороби напередодні Олімпіади

25 квітня 2024, 18:13
Франція попереджає про сплеск небезпечної хвороби напередодні Олімпіади
Фото: gettyimages.com
У материковій частині Франції було зареєстровано понад 1649 завезених випадків лихоманки денге.

Французькі органи охорони здоров’я попереджають про ризик завезених випадків лихоманки денге напередодні Олімпійських ігор через триваючий сплеск вірусу в Америці.

Про це повідомляє Euronews.

За даними регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в Америці зареєстровано понад 5,2 мільйона випадків лихоманки денге, і багато країн стикаються з масштабними епідеміями.

Це більш ніж на 400 відсотків більше, ніж у середньому за останні п'ять років.

Денге – це вірус, який передається людині через укус інфікованого комара. Хоча багато інфекцій протікають безсимптомно, у деяких випадках вірус може бути важким або смертельним.

Цього тижня органи охорони здоров’я Франції попередили, що "безпрецедентна ситуація" в Америці призвела до збільшення випадків завезення з регіону.

У материковій частині Франції було зареєстровано понад 1649 завезених випадків лихоманки денге, переважно з французьких заморських територій Гваделупи та Мартиніки.

Французька влада закликала медичних працівників і населення бути пильними, особливо тому, що тигровий комар, який передає вірус денге, розширив свою присутність у Європі.

Занепокоєння полягає в тому, що людина, інфікована денге, може передати її комару, який, у свою чергу, може передати вірус комусь іншому. Однак він не може передаватися від людини до людини.

Представник міністерства охорони здоров'я Франції додав, що влада "повністю мобілізована" і готується до будь-яких можливих загроз інфекційних захворювань під час Олімпіади.

Подорожуючи в регіони з високим рівнем лихоманки денге, люди повинні носити вільний одяг, який закриває шкіру, і намагатися запобігти укусам комарів, використовуючи засоби від комах і москітні сітки. А після повернення додому, рекомендується проконсультуватися з лікарем, якщо у вас підвищиться температура протягом 15 днів.

Франціяолімпіадавійна в Україніросія окупанти

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