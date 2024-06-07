Франція поставить до України багатоцільові винищувачі Mirage 2000

Також Франція пропонує навчання українських пілотів.

Україна отримає від Франції бойові літаки в рамках військової допомоги. Також буде передбачена програма підготовки пілотів.

Про це повідомляє Le Figaro.

Про можливе отримання Повітряними силами цих літаків французькі ЗМІ повідомляли ще у вересні 2023 року, але жодних офіційних підтверджень цій інформації не знайшлося.

Деталі угоди щодо постачання Mirage 2000 будуть обговорені Макроном з президентом України Володимиром Зеленським 7 червня на зустрічі у Єлисейському палаці.

"Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000-5 і запропонуємо навчити пілотів", – заявив Макрон в інтерв’ю французьким ЗМІ.

Президент Франції не уточнив кількість літаків, але зазначив, що це буде Mirage 2000-5 – модернізована експортна версія.