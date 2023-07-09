Франція посилить допомогу Україні

Країна готує нові постачання військової допомоги.

Франція рішуче налаштована підтримувати Україну під час війни з російською федерацією.

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв'ю RFI.

"Франція неодноразово стверджувала, що підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов'язання", — заявила Колонна.

Вона наголосила, що допомога, яку надає Франція, спрямована на те, щоб забезпечувати потреби, що були сформульовані Києвом. В першу чергу йдеться про допомогу Україні в захисті від російської агресії, зосереджуючи увагу на протиповітряній обороні й артилерії.

"Ця підтримка триватиме і посилюватиметься. Готуються нові постачання військової допомоги з постійним урахуванням нагальних потреб, висловлених Україною", — додала міністр.

Нагадаємо,Франція виділить додаткові 40 мільйонів євро безповоротної фінансової допомоги Україні. Кошти використають для відбудови країни у 2023 році та багаторічної допомоги для цивільних потреб.