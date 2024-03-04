Франція посилює допомогу у відновленні Чернігівщини

Також створюється Керівний комітет, який складається з представників Міністерства відновлення, Чернігівської ОВА, програми mAIDan Україна (Expertise France) та посольства Франції в Україні.

Міністерство відновлення України, Чернігівська ОВА та Французька агенція міжнародного технічного співробітництва Expertise France уклали Меморандум про співпрацю у відбудові Чернігівської області.

Про це пише пресслужба Мінвідновлення.

Уже триває спільна робота над проєктами, на які Франція виділила €5 мільйонів. Серед проєктів:

консерваційні роботи даху обласного академічного театру в Чернігові;

підтримка українських стартапів та інновацій на місцевому рівні, зокрема у Чернігівській області;

надання пріоритетної допомоги у сфері охорони здоровʼя, відновлення протирадіаційних укриттів у центральних лікарнях Чернігівщини;

підтримка органів місцевого самоврядування у відновленні та децентралізації.

Також створюється Керівний комітет, який складається з представників Міністерства відновлення, Чернігівської ОВА, програми mAIDan Україна (Expertise France) та посольства Франції в Україні. Він потрібний для реалізації Меморандуму.

Раніше Франція вже надавала Чернігівщині гуманітарну допомогу та підтримку у сфері транспорту та інфраструктури, у відновленні закладів культури та охорони здоровʼя, у питаннях оцінки руйнувань та проєктування відбудови регіону.