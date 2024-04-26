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Франція просить у Греції системи ППО на час Олімпійських ігор

26 квітня 2024, 09:35
Франція просить у Греції системи ППО на час Олімпійських ігор
Фото: з вільного доступу
Країна потребує допомоги союзників для забезпечення протиповітряної оборони критично важливої інфраструктури в Парижі.

Франція веде непублічні переговори з Грецією про передання зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомила грецька газета Kathimerini з посиланням на джерела.

За інформацією Kathimerini, контакти між Афінами і Парижем стосовно тимчасового передання ЗРК Crotale розпочалися на дипломатичному рівні в листопаді 2023 року, але ще не отримали жодного розвитку.

Французи пропонують дві схеми передання комплексу. Перший передбачає безпосереднє розгортання грецьких Військово-повітряних сил, другий – позику самого ЗРК на період, довший за тривалість Олімпійських ігор.

Зазначається, що прохання Франції пов’язане з тим, що вона має намір передати Україні більше зенітно-ракетних комплексів, а отже, потребує допомоги союзників для забезпечення протиповітряної оборони критично важливої інфраструктури в Парижі на час Ігор.

Система Crotale виробництва французької компанії Thales була прийнята на озброєння ВПС Греції у 2003 році. Вона має дальність стрільби від 11 до 20 кілометрів і максимальну висоту ураження до шести кілометрів.

 

ГреціяФранціяОлімпійські ігриППОвійна в Україніросія окупанти

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