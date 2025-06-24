Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Франція пригрозила Tesla штрафами за "оманливу" рекламу

24 червня 2025, 20:58
Франція пригрозила Tesla штрафами за
Tesla Model S. Фото: AFP
Американському автовиробнику загрожують щоденні штрафи у 50 тисяч євро за твердження про повну автономність авто.

Французька влада зобов’язала компанію Tesla припинити рекламувати свої автомобілі як повністю автономні й пригрозила Ілону Маску щоденними штрафами у розмірі 50 тисяч євро у разі продовження "оманливої маркетингової практики".

Про це повідомляє видання Politico.

Відповідну постанову у вівторок оприлюднив національний орган із захисту прав споживачів, спираючись на результати розслідування, що тривало у 2023–2024 роках після надходження численних скарг. У результаті Tesla було визнано винною у порушенні французького законодавства, зокрема через затримки з поверненням коштів за скасовані замовлення та відсутність підтверджень про готівкові платежі.

На усунення порушень компанії надали чотири місяці — після чого почнуть діяти штрафи.

Це вже не перший випадок, коли Tesla опиняється в центрі юридичних претензій через заяви щодо автономності своїх авто. Ще у 2020 році антимонопольний орган Німеччини подав до суду на компанію через рекламні твердження, які, на його думку, не відповідали дійсності. Tesla виграла апеляцію, і досі продовжує рекламувати свої авто як самокеровані на німецькому ринку.

У США компанія також неодноразово ставала об’єктом позовів про ненавмисне вбивство у результаті ДТП, пов’язаних із функцією Autopilot — системою, яка дозволяє автомобілю самостійно кермувати, гальмувати й набирати швидкість.

Колись популярний бренд, Tesla сьогодні стикається з дедалі більшими труднощами у Франції — значною мірою через політичні погляди її власника.

Група з десяти власників подала колективний позов проти компанії, стверджуючи, що політична активність Ілона Маска в Білому домі спричинила знецінення їхніх автомобілів. Вони також наголошують, що позиція Маска зробила їхні авто мішенню для вандалів.

За даними французької федерації автовиробників (PFA), у травні продажі Tesla у Франції впали на 67 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

ФранціярекламаTeslaІлон Маск

Останні матеріали

ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
ГУЛАГ 2.0. росія знову відкриває табори – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 24 червня 2025, 14:00
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Політика
Суперечливі російські наративи. кремль розглядає Стратегічний оборонний огляд Великої Британії як оголошення війни – RUSI
Переклад iPress – 24 червня 2025, 11:34
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Політика
Новий ракетний удар по тренувальній базі. Минулого тижня ЗСУ успішно протистояли наступам та атакам росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 червня 2025, 07:22
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється