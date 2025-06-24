Франція пригрозила Tesla штрафами за "оманливу" рекламу

Американському автовиробнику загрожують щоденні штрафи у 50 тисяч євро за твердження про повну автономність авто.

Французька влада зобов’язала компанію Tesla припинити рекламувати свої автомобілі як повністю автономні й пригрозила Ілону Маску щоденними штрафами у розмірі 50 тисяч євро у разі продовження "оманливої маркетингової практики".

Про це повідомляє видання Politico.

Відповідну постанову у вівторок оприлюднив національний орган із захисту прав споживачів, спираючись на результати розслідування, що тривало у 2023–2024 роках після надходження численних скарг. У результаті Tesla було визнано винною у порушенні французького законодавства, зокрема через затримки з поверненням коштів за скасовані замовлення та відсутність підтверджень про готівкові платежі.

На усунення порушень компанії надали чотири місяці — після чого почнуть діяти штрафи.

Це вже не перший випадок, коли Tesla опиняється в центрі юридичних претензій через заяви щодо автономності своїх авто. Ще у 2020 році антимонопольний орган Німеччини подав до суду на компанію через рекламні твердження, які, на його думку, не відповідали дійсності. Tesla виграла апеляцію, і досі продовжує рекламувати свої авто як самокеровані на німецькому ринку.

У США компанія також неодноразово ставала об’єктом позовів про ненавмисне вбивство у результаті ДТП, пов’язаних із функцією Autopilot — системою, яка дозволяє автомобілю самостійно кермувати, гальмувати й набирати швидкість.

Колись популярний бренд, Tesla сьогодні стикається з дедалі більшими труднощами у Франції — значною мірою через політичні погляди її власника.

Група з десяти власників подала колективний позов проти компанії, стверджуючи, що політична активність Ілона Маска в Білому домі спричинила знецінення їхніх автомобілів. Вони також наголошують, що позиція Маска зробила їхні авто мішенню для вандалів.

За даними французької федерації автовиробників (PFA), у травні продажі Tesla у Франції впали на 67 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.