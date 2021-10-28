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Франція пригрозила заблокувати рибальські судна Британії

У середу з новою силою спалахнула сварка між Лондоном і Парижем через права на риболовлю після Brexit
Франція оголосила в середу, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких французьких портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості з Британією в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.
Франція пригрозила заблокувати рибальські судна Британії Архів. Фото: ТАСС

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише France 24.

У середу з новою силою спалахнула сварка між Лондоном і Парижем через права на риболовлю після Brexit. Франція пригрозила перебоями в торгівлі з 2 листопада, якщо її човнам не буде надано додатковий доступ до британських вод.

Ці заходи включатимуть систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що ввозяться до Франції, та заборону на розвантаження морепродуктів, заявив журналістам офіційний представник французького уряду Габріель Атталь.

Французький міністр з питань Європи Клеман Бон сказав, що додаткові перевірки можуть бути також поширені на інші товари "шляхом посилення наших процедур і контролю порівняно з нинішньою практикою".

У відповідь на рішення Парижа британський міністр з питань Brexit Девід Фрост опублікував у Твіттері заяву уряду про те, що "погрози Франції невтішні та невідповідні, і це не те, чого ми очікували від близького союзника та партнера".

У заяві сказано, що Лондон зустріне будь-які кроки Франції "відповідною та вивіреною реакцією".

Суперечка між Францією та Британією була викликана правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії та Нормандських островів після Brexit.

У той час як цілеспрямовані заходи для рибальського сектору завдадуть збитків британському експорту, масштабніші митні перевірки можуть серйозно уповільнити торгівлю з Великою Британією.

Британські рибалки, які експортують більшу частину своєї продукції в ЄС, сильно залежать від французьких портів як воріт на континент.

Нагадаємо, що Євросоюз запропонував Британії поступки щодо режиму ввезення товарів до Північної Ірландії, що скасують близько 80% перевірок на продукцію, яка продається у супермаркетах.

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28 10 2021 10:28
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