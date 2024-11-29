Франція прискорить передачу винищувачів Mirage Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про прискорення Францією процесу передачі винищувачів Mirage.

"Провів продуктивну розмову з президентом Емманюелем Макроном. Подякував за готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку та прискорення процесу передачі літаків Mirage", - написав Зеленський.

За словами Зеленського, Франція розуміє виклики, з якими стикається Україна.

Він додав, що під час розмови наголосив на важливості запрошення України до НАТО, а також на розширенні далекобійних можливостей Сил оборони.

Окремо вони обговорили продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України.