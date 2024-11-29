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Франція прискорить передачу винищувачів Mirage Україні – Зеленський

29 листопада 2024, 20:35
Франція прискорить передачу винищувачів Mirage Україні – Зеленський
Володимир Зеленський
Також президент оголосив про готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням ППО України.
Президент України Володимир Зеленський заявив про прискорення Францією процесу передачі винищувачів Mirage.
 
Про це він написав у Telegram.
 
"Провів продуктивну розмову з президентом Емманюелем Макроном. Подякував за готовність Франції допомогти з невідкладним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку та прискорення процесу передачі літаків Mirage", - написав Зеленський.
 
За словами Зеленського, Франція розуміє виклики, з якими стикається Україна.
 
Він додав, що під час розмови наголосив на важливості запрошення України до НАТО, а також на розширенні далекобійних можливостей Сил оборони.
 
Окремо вони обговорили продовження підготовки та оснащення українських бригад як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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