Франція розглядає передачу Україні своїх танків Leclerc – ЗМІ

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Щоб таким чином допомогти Німеччині наважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді постачання Leopard.

Про це повідомляє Politico.

"Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо над цим", - сказав неназваний французький чиновник виданню.

За його словами, це питання буде вирішено під час спільного засідання урядів Франції та Німеччини.

"Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні французького та німецького Кабмінів", - підсумував чиновник.

AMX-56 Leclerc - основний бойовий танк французької армії. Він розроблений в 80-х роках, а серійне виробництво цієї моделі почалося в 1990 році на підприємстві концерну Nexter. Всього вироблено близько 900 бойових машин, майже половина з яких поставлена на експорт в Об'єднані Арабські Емірати.

На початку січня цього року Франція почала модернізацію 200 таких танків, згідно з якою техніка отримає оновлену систему управління вогнем і нову електроніку.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії оголосив про найбільш значний на сьогодні пакет допомоги Україні.